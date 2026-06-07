O tenista goiano Luis Augusto Miguel, o Guto Miguel, disse que o título júnior de Roland Garros é apenas o começo. O atleta de 17 anos conquistou seu primeiro título de Grand Slam na carreira e se tornou o primeiro brasileiro a vencer o torneio no saibro francês. No sábado (6), ele bateu o norte-americano Michael Antonius por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4.\nGuto Miguel começou a disputar os principais torneios do tênis em 2023, como acompanha O POPULAR desde o início dessa fase do atleta. Nos três anos, o goiano disputou nove edições de Grand Slam. A melhor campanha até então tinha sido uma semifinal no US Open de 2025. Na atual temporada, ele superou esse feito com o título inédito em Paris, na França.\n“É um sentimento de alívio e também de muita gratidão por tudo o que Deus tem feito na minha vida. Existe muito trabalho duro por trás disso, de toda a minha equipe e de todos que me acompanham há bastante tempo. Estamos colhendo alguns frutos agora, mas sei que ainda é apenas o começo”, contou Guto à ESPN após a partida.