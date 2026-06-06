Luis Augusto Miguel, o Guto, fez história na manhã deste sábado (6) em Paris, na França, e conquistou o título do torneio júnior de Roland Garros. O tenista goiano de 17 anos bateu o norte-americano Michael Antonius por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, para conquistar seu primeiro título de Grand Slam na carreira.\nGuto se junta a quatro tenistas brasileiros que conquistaram títulos de edições de Grand Slam na categoria júnior: Thiago Fernandes que venceu o Australian Open em 2010, Thiago Wild que ganhou o US Open em 2018 e João Fonseca que também ganhou o torneio nos Estados Unidos em 2023.\nAgora, a lista conta com o goiano Guto, que é o primeiro brasileiro que conquista um título da categoria em Roland Garros.\n-Publicação (1.3419111)\nEssa foi a 9ª vez na carreira que Guto disputou um torneio júnior de Grand Slam. A melhor campanha até então tinha sido uma semifinal no US Open de 2025. Na carreira, considerando títulos em torneios inferiores, Guto conquistou o 7º título.