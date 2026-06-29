Guto Miguel venceu o tcheco Jakub Kusy por dois sets a zero, com duplo 6-2 e avançou às oitavas de final do J300 de Roehampton. O tenista goiano voltou à quadra nesta segunda-feira (29) e segue na disputa do torneio inglês.\nNúmero 1 do Mundo na categoria júnior, Guto Miguel vai enfrentar o norte-americano Jordan Lee nas oitavas de final. A partida será disputada pela manhã desta terça-feira (30), mas ainda terá horário divulgado.\nCaso avance às quartas de final, Guto Miguel vai enfrentar o vencedor entre o britânico Vincent Fletcher e o norte-americano Michael Antonius.\nDesta forma, Guto Miguel pode reencontrar o adversário Michael Antonius na sequência do J300 de Roehampton. O tenista goiano bateu o norte-americano no início de junho e fez história com a conquista do título no torneio simples na categoria júnior de Roland Garros, na França.