Guto Miguel perdeu para o norte-americano Michael Antonius na reedição da final de Roland Garros e foi eliminado do torneio J300 de Roehampton, na Inglaterra. Nesta quarta-feira (1º), o tenista goiano foi superado por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/2.\nA derrota para Michael Antonius encerrou sequência de nove vitórias seguidas de Guto Miguel. Os tenistas reeditaram a final de Roland Garros.\nNo início de junho, Guto Miguel bateu Michael Antonius na final do torneio júnior de Roland Garros por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O tenista goiano se tornou o primeiro brasileiro a vencer a competição júnior na história.\nFoi essa vitória que levou Guto Miguel à liderança do ranking júnior da Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês).\nO torneio J300 de Roehampton é preparatório para Guto Miguel, e outros tenistas, para a disputa do torneio juvenil de Wimbledon. A competição na grama inglesa vai começar no próximo sábado (4). O tenista goiano vai conhecer sua chave e primeiro adversário na sexta-feira (3).