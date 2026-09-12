Guto Miguel perdeu a final do US Open Junior para o tenista Marcel Latak, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/7 (15). A partida teve duração de 2h46 minutos e foi definida no tie-break. Em jogaço em Nova York, nos Estados Unidos, o tenista goiano ficou com o vice-campeonato, em sua primeira decisão e melhor campanha no Grand Slam.\nO primeiro set foi controlado por Guto Miguel, que é natural de Goiânia. O tenista goiano abriu dois games de vantagem no início do período ao fazer 3/1, ele quebrou dois serviços do americano e administrou a vantagem para fechar em 6/3.\nGuto Miguel abriu 3/1 no início do segundo set, mas cometeu alguns erros e o set ficou marcado pelo equilíbrio. Nenhuma larga vantagem voltou a ocorrer, os tenistas trocaram pontos e o duelo ficou empatado em alguns momentos: 3/3 e 5/5, por exemplo. No fim, Marcel Latak fechou o set em 5/7 para forçar o período decisivo.