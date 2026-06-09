O tenista goiano Luis Augusto Queiroz Miguel, o Guto Miguel, disse que a ficha da conquista do título júnior de Roland Garros ainda não caiu. O goiano de 17 anos, que é natural de Goiânia, retornou ao Brasil após o título de simples no Grand Slam francês e deu entrevista coletiva em Brasília, com a presença do jornal O POPULAR.\n“Minha vida mudou um pouquinho nos últimos anos, e a ficha (do título) ainda não caiu. Está caindo. Como pessoa, continuo a mesma. Mantenho os pés nos chão, de acordo com os resultados, e sei que as coisas vão crescer durante o caminho”, declarou Guto Miguel nesta terça-feira.\nTécnicos do início da carreira projetam sucesso de Guto Miguel\nGuto Miguel dedica título a técnico que perdeu o irmão\nO tenista aproveitou a entrevista para explicar a confusão que surgiu nos últimos dias sobre seu local de nascimento. Em algumas publicações foi divulgado que Guto Miguel nasceu em Goianésia, mas o goiano nasceu em Goiânia.