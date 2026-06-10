A conquista de Roland Garros e o 1º lugar no ranking júnior da Federação Internacional de Tênis (ITF) renovaram os sonhos do tenista Luis Augusto Queiroz Miguel, o Guto Miguel. O tenista goiano de 17 anos quer dar andamento ao processo de transição, mas já definiu suas metas para o futuro.\nConquistar o título de Roland Garros no profissional, vencer o histórico torneio de Wimbledon, chegar ao topo do ranking profissional e se tornar um dos maiores tenistas do Planeta são metas que povoam os sonhos do jovem tenista.\nA lista parece ousada, mas é o que motiva o goiano de 17 anos a dar andamento na carreira após fazer história. Guto Miguel se tornou o primeiro brasileiro a vencer o torneio júnior de Roland Garros e é apenas o quarto atleta do Brasil a ganhar um Grand Slam na categoria.\n“Não paro de sonhar. Os sonhos ficam maiores. Agora, quero ganhar esse título (Roland Garros) no profissional. É o novo foco. Também quero ser o número 1 do mundo no profissional. Sei que para isso eu tenho muito trabalho para fazer”, disse Guto Miguel em entrevista ao POPULAR em Brasília.