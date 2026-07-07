O tenista Guto Miguel perdeu, de virada, para o norte-americano Jack Secord e se despediu do torneio júnior de Wimbledon na 2ª rodada. Nesta terça-feira (7), o goiano foi superado por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 1/6 e 4/6.\nNo segundo set, Guto Miguel sentiu desconforto muscular e precisou de atendimento médico. O goiano optou por voltar para a partida, mas não conseguiu manter o ritmo competitivo e perdeu os dois sets seguintes.\nCom a derrota, Guto Miguel se despede da competição de simples do torneio júnior de Wimbledon. O goiano ainda está na disputa das duplas. Ele joga ao lado do esloveno Ziga Sesko.\nNesta quarta-feira (8), a dupla volta à quadra para enfrentar o tailandês Kunanan Pantaratorn e o indiano Arnav Vijay Paparkar. A partida está prevista para ser disputada às 10h30 (de Brasília) e terá transmissão do Disney+.