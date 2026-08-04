Guto Miguel definiu os próximos compromissos em seu calendário e confirmou a participação no US Open júnior. O tenista goiano, de 17 anos, vai participar pela terceira vez do Grand Slam nos Estados Unidos.\nAntes do US Open, Guto Miguel vai disputar dois torneios Challenger 75, em Kingston, na Jamaica. A primeira participação será entre os dias 17 a 22 de agosto e a segunda vai ocorrer entre os dias 24 a 29 de agosto. As competições são em piso duro, o mesmo tipo do US Open.\nO Grand Slam vai ocorrer no mês de setembro, entre os dias 6 a 12.\nSerá a terceira vez que Guto Miguel vai disputar o US Open júnior. Em 2024, ele foi eliminado na 2ª rodada. No ano seguinte, o tenista goiano fez sua melhor campanha ao chegar na semifinal.\nGuto Miguel é o número 1 do mundo na categoria júnior e busca seu terceiro título em Grand Slam na categoria. Neste ano, ele foi campeão de simples em Roland Garros, em junho, e ganhou o torneio de duplas em Wimbledon em julho.