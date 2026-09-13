O tenista Luis Augusto Queiroz Miguel, o Guto Miguel, anunciou que encerrou a trajetória no circuito junior. Aos 17 anos, o goiano concluiu a fase juvenil com o vice-campeonato do US Open Junior. Ele se despede como líder do ranking da Federação Internacional de Tênis e agora iniciará carreira como profissional.\nGuto Miguel perdeu a final do US Open Junior no último sábado (12). Em jogaço de 2 horas e 46 minutos, que foi decidido no tie-break do terceiro set, o goiano foi superado por Marcel Latak, dos Estados Unidos, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/7.\nO próprio tenista goiano anunciou o fim da trajetória na categoria junior. “Hoje (sábado) eu encerro minha carreira juvenil. Eu e minha equipe decidimos que este seria o meu último torneio. Claro que queríamos terminar com o troféu de campeão, mas não foi o dia. Agora começa a verdadeira jornada. Estaremos preparados”, afirmou Guto Miguel.