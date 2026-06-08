Os planos de Luis Augusto Queiroz Miguel, o Guto Miguel, não mudaram após o goiano de 17 anos se tornar o primeiro brasileiro a vencer o torneio de simples na categoria júnior em Roland Garros. O tenista de Goiás continuará na fase de transição para o profissional e tem meta definida para 2026: terminar o ano no topo do ranking mundial da categoria júnior.\nApós Roland Garros, o goiano será oficialmente o número 1 do mundo nesta lista após atualização que deve ser feita pela Federação Internacional de Tênis (ITF, da sigla em inglês) nesta segunda-feira (8). Ou seja, a meta de Guto Miguel na sequência da temporada será manter no topo do ranking.\nAntes do torneio no saibro francês, o goiano ocupava o quarto lugar no ranking. A melhor posição dele tinha sido registrada no dia 27 de abril deste ano com o 2º lugar geral. Ele vai ultrapassar o alemão Jamie Mackenzie, o francês Yannick Alexandrescu e o hungaro Ivan Ivanov após a disputa do Grand Slam francês e assumir a 1ª colocação da lista.