Guto Miguel treinou nesta segunda-feira (6) com Jannik Sinner, tenista número 1 do mundo na categoria profissional. A atividade ocorreu nesta manhã, em Wimbledon, onde os atletas estão na disputa do torneio inglês. O goiano de 17 anos está na disputa júnior, enquanto o italiano participa do profissional.\nA atividade foi o encontro dos dois atletas que lideram o ranking mundial. O italiano voltou ao posto mais alto do ranking da ATP em abril deste ano.\nGuto Miguel se tornou o número 1 do mundo na categoria júnior em junho, após vencer o torneio júnior de Roland Garros. O ranking é da ITF, a Federação Internacional de Tênis.\nGuto Miguel participa do torneio júnior em Wimbledon nas categorias simples e dupla.\nNa simples, o tenista goiano volta à quadra nesta terça-feira (7) para enfrentar o norte-americano Jack Secord pela segunda rodada. Na dupla, o brasileiro compete com o esloveno Ziga Sesko. Eles estreiam nesta segunda-feira (6) contra Jakub Kusy (Rep. Tcheca) e Kai Thompson (Hong Kong).