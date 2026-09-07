Luis Augusto Miguel, o Guto Miguel, vai enfrentar o honconguês Kai Thompson nas oitavas de final do US Open Junior. Data e horário da partida que vale vaga nas quartas de final do Grand Slam ainda serão divulgados pela organização.\nNa segunda-feira (7), Guto Miguel venceu o britânico Mark Ceban por 2 sets a 0 pela 2ª rodada e avançou às oitavas de final. O tenista goiano passou pelo adversário com duplo 6/4.\nGuto Miguel estreou no US Open Junior no domingo (6) com vitória por 2 sets a 1, de virada, sobre o norte-americano Daniel Malacek com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6.\nAgora, o tenista goiano vai enfrentar Kai Thompson, de Hong Kong, que eliminou Dante Pagani, da Argentina. O honconguês venceu por 2 sets a 1 com parciais de 6/7, 6/2 e 7/5.\nGuto Miguel também começou bem o torneio de duplas. Nesta segunda, o tenista goiano e o esloveno Ziga Sesko venceram os italianos Filippo Alfano e Raffaele Ciurnelli por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 e 7/5.