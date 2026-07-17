O tenista goiano Guto Miguel está na semifinal do UTS Rio (Ultimate Tennis Showdown), liga criada pelo treinador Patrick Mouratoglou com sets (ou quartos) curtos e intensos, além de atrações como apelidos para os tenistas, música e gritos da torcida.\nNesta sexta-feira (17), Guto venceu Brandon Nakashima, dos Estados Unidos, no Maracanãzinho, no Rio.\nO jogo ficou 2 a 2 nos sets. Guto vence os dois primeiros por 13/12 e 19/8, Nakashima ganhou os outros dois por 18/12 e 14/11. No quinta set, chamado de "morte súbita" no torneio, Guto venceu por 2 a 0.\nNa estreia, Guto Miguel estreou com vitória por 3 sets a 2 sobre o australiano Nick Kyrgios.\nOutro brasileiro no torneio é João Fonseca.