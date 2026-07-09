Guto Miguel e Ziga Sesko venceram o romeno Rihards Neimanis e o letão Matei Todoran nesta quinta-feira (9) e avançaram à semifinal do torneio júnior de duplas de Wimbledon. Goiano e esloveno bateram a dupla rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6.\nEssa já é a melhor campanha do goiano em um torneio de duplas em uma edição de Grand Slam. A melhor até então tinha sido a presença nas quartas de final. Foram duas vezes no Australian Open (2025 e 2026) e uma em Roland Garros (2026).\nGuto Miguel e Ziga Sesko voltam a jogar nesta sexta-feira (10). Em busca da vaga na final, os tenistas vão enfrentar o nigeriano Oluwaseun Ogunsakin e o botsuanês Ntungamili Raguin.