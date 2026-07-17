O tenista Guto Miguel estreou com vitória por 3 sets a 2 sobre o australiano Nick Kyrgios na abertura do UTS Rio, liga criada pelo treinador Patrick Mouratoglou. A partida foi disputada na noite desta quinta-feira (16), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.\nGuto Miguel, tenista número 1 do mundo do ranking juvenil, ganhou com parciais de 21/12, 15/10, 13/16, 15/21 e 2/0.\nA competição possui regras diferentes das adotadas pela ATP. A torcida, por exemplo, pode participar com cantos e vaias. A organização pode colocar músicas durante a disputa da partida.\nO sistema de pontuação também é diferente. Vence quem ganhar 3 sets primeiros, cada período tem oito minutos para disputa. Se cada tenista ganhar duas vezes, como foi o caso da partida de Guto Miguel, um quinto set chamado de morte súbita é disputado. Quem marcar dois pontos primeiro, vence.