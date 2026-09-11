Guto Miguel venceu Thilo Behrmann, da Áustria, e vai decidir o título do torneio de simples do US Open Junior. O goiano de 18 anos bateu o adversário austriaco por 2 sets a 0, com duplo 6/4, nesta quinta-feira (11), em Nova York, nos Estados Unidos.\nO primeiro set foi o mais equilibrado, com algumas disputas de games mais acirradas. O goiano teve apenas uma quebra de serviço, mas o suficiente para vencer. No segundo set, Guto Miguel abriu 5/3 e teve duas chances para fechar a partida. Na segunda, ele virou o quando perdia por 40-15 para ganhar o game e fechar em 6/4.\nGuto Miguel avançou à semifinal do torneio de simples no US Open Junior (Marcelo Souto/Rede Tênis)\n-WEBSTORIES: Guto Miguel vence tenista austríaco e decide título do US Open Junior (1.3455204)\nNa decisão, Guto Miguel vai enfrentar o tenista Marcel Latak, dos Estados Unidos, que superou o alemão Jamie Mackenzie na semifinal por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 - o tenista da Alemanha é o número 2 do ranking junior da Federação Internacional de Tênis, atrás apenas do tenista goiano, que lidera a lista desde junho.