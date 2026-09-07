Luis Augusto Miguel, o Guto Miguel, venceu o britânico Mark Ceban por 2 sets a 0 pela 2ª rodada do US Open Junior e avançou às oitavas de final do Grand Slam. O tenista goiano passou pelo adversário com duplo 6/4, nesta segunda-feira (7).\nGuto Miguel estreou no US Open Junior no domingo (6) com vitória por 2 sets a 1 sobre o norte-americano Daniel Malacek.\nNas oitavas de final, o tenista goiano vai enfrentar o vencedor do duelo entre Kai Thompson, de Hong Kong, e Dante Pagani, da Argentina.\nAinda nesta segunda-feira, Guto Miguel vai estrear no torneio de duplas. O goiano joga com o esloveno Ziga Sesko. Eles vão enfrentar os italianos Filippo Alfano e Raffaele Ciurnelli.\nGuto Miguel celebra após vencer sua partida na 2ª rodada do US Open Junior (Reprodução / Disney+)