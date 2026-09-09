Guto Miguel venceu o tenista honconguês Kai Thompson por 2 sets a 0 e avançou às quartas de final do US Open Junior no torneio de simples. Nesta quarta-feira (9), o tenista goiano ganhou com parciais de 6/2 e 6/4.\nO tenista goiano venceu o primeiro set com tranquilidade. O destaque ficou para o segundo set. Kai Thompson abriu 0/3 contra Guto Miguel, que virou para fechar o período em 6/4.\nGuto Miguel aguarda a definição do próximo adversário, que vai sair do confronto entre o francês Daniel Jade e o norte-americano Jordan Lee.\nO tenista goiano também está na disputa de duplas e volta à quadra ainda nesta quarta-feira. Com o esloveno Ziga Sesko, eles enfrentam os norte-americanos Tyler Lee e Teodor Davidov.\nO US Open Junior é o último Grand Slam da temporada. Neste ano, Guto Miguel foi campeão em Roland Garros no torneio de simples e venceu o torneio de duplas em Wimbledon. No Australian Open, o goiano parou nas quartas de final.