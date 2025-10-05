Após o empate recente com o Criciúma em 1 a 1, o Vila Nova chegou a oito jogos sem vencer e alcançou uma marca que só aconteceu outras seis vezes na história do clube dentro da Série B de pontos corridos. Quatro dessas sequências negativas (66,66%, no total) foram em temporadas em que o time terminou rebaixado para a Série C.\nEm 2006, logo na primeira edição da Série B de pontos corridos, o Vila Nova também ficou oito jogos sem ganhar e terminou o campeonato em 20º lugar, com 42 pontos conquistados. Como base de comparação, a equipe colorada atualmente está em 13º lugar, com 39 pontos e oito jogos a disputar.\nOutras sequências foram ainda piores. Em 2014, o Tigre ficou 11 jogos sem ganhar e fechou a Série B na penúltima colocação, com 32 pontos. Em 2010, a equipe também ficou 11 jogos sem ganhar, mas conseguiu escapar do rebaixamento ao terminar em 16º lugar, com 46 pontos - o Brasiliense foi o 17º e também tinha 46 pontos, mas uma vitória a menos.