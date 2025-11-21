O Brasil está na semifinal do Mundial sub-17. A seleção brasileira venceu Marrocos por 2 a 1 na tarde desta sexta-feira (21), com brilho de um atacante apelidado de "Haaland do Sertão".\nDell, centroavante da base do Bahia, marcou os dois gols do Brasil na partida. O Haaland do Sertão cravou no último minuto para definir a classificação. Baha, de pênalti, descontou para Marrocos.\nÉ a primeira vez que a seleção brasileira não enfrenta os pênaltis no mata-mata do Mundial sub-17. A garotada havia eliminado Paraguai e França da marca da cal, com grandes defesas do goleiro João Pedro.\nAgora, o Brasil encara a seleção portuguesa na semifinal. Portugal eliminou a Suíça nas quartas, com vitória por 2 a 0, sem maiores intercorrências.\nA equipe brasileira vai em busca do pentacampeonato no Catar. O Brasil já se sagrou campeão, portanto, quatro vezes: 1997, 1999, 2003 e 2019.