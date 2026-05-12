Hansi Flick confirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira (12) que renovou o seu contrato com o Barcelona até 2028, com opção de estender por mais uma temporada.\nO treinador do Barcelona explicou a opção por um contrato mais curto. Segundo ele, o novo acordo é favorável para ambas as partes.\nInscrições para seletiva da Caminhada Ecológica estão abertas e são gratuitas; veja como se inscrever\n"Estou muito feliz, tanto por mim quanto por dar confiança ao meu time para trabalhar por mais um ou dois anos. Muitos treinadores ficariam contentes com um contrato de três, quatro ou cinco anos, mas, neste caso, no Barça é bom limitar e eu valorizo isso. Vamos até 2028 e veremos; se tudo correr bem, vamos decidir ficar por mais um ano. O clube tem esse direito, eu também, e é um bom acordo", disse Hansi Flick, técnico do Barcelona