O Harlem Globetrotters, time de basquete de exibição, estará em Goiânia neste sábado (18) com sua turnê que vem percorrendo todo o Brasil. Este é o retorno do Harlem Globetrotters ao país após quase oito anos de ausência. A última passagem do time em território nacional aconteceu em 2017.
O evento "Harlem Globetrotters em Goiânia - Um Show de Basquete e Diversão" será no próximo sábado (18), no Goiânia Arena, às 20 horas. A venda de ingressos está disponível, com preços a partir de R$200 (inteira) e R$100 (meia). As entradas podem ser adquiridas pelo site.
O grupo é mundialmente conhecido por transformar o basquete em um espetáculo que une jogadas, manobras, música e um toque de humor. O público pode esperar arremessos de muito longe, dribles espetaculares e enterradas épicas.