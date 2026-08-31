O lateral direito Hayner, do Vila Nova, é alvo de investigação da Polícia Civil, que apura por meio da Operação ‘A Tropa’ uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e ao tráfico interestadual de armas. Nesta segunda-feira (31), 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo País, incluindo Goiânia, na casa do jogador do clube colorado e em seu armário pessoal no CT Vila do Tigre.\nEm nota, o Vila Nova disse que o jogador está à disposição das autoridades e informou que o atleta colaborou integralmente com as autoridades. Hayner não será afastado e segue treinando normalmente.\nNo momento, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e outros quatro de prisão preventiva, nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Brasília, além das cidades capixabas de Vitória e Serra.\nAlém de Hayner, outro alvo da operação é o atacante David Corrêa, que atua pelo Vasco da Gama. O jogador do clube carioca também teve mandado cumprido em sua residência no Rio de Janeiro e em seu armário pessoal no CT.