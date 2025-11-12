Único treinador a participar de duas campanhas de acesso do Goiás, Hélio dos Anjos conversou com o POPULAR e afirmou que o feito do final do século passado foi muito importante para sua carreira e que ele possui uma identidade grande com o time esmeraldino.“Foi em 1999 e o Goiás estava só com jogadores jovens, inexperientes, mas de maravilhosa qualidade dos meninos. E conseguimos o acesso, um título, naquela época foi algo muito positivo, muito legal”, comentou o técnico.Hélio dos Anjos também relembrou a campanha de 2017, em que o técnico precisou ajudar a equipe a se salvar do rebaixamento - ele classificou como um “absurdo” pensar no Goiás brigando contra a queda na Série B, mas ressaltou a relevância do objetivo ter sido cumprido e o descenso ter sido “neutralizado”.Além disso, Hélio dos Anjos também falou sobre a edição de 2018 da Segundona, em que comandou o time em quatro rodadas antes de ser demitido por ter perdido três desses jogos, incluindo um para o principal rival Vila Nova, por 3 a 1, no Serra Dourada.“Em 2018, eu não tive uma chance muito grande, né? Nós fomos campeões estaduais, mas, no início da Série B, o clube achou por bem me demitir e naquele ano, inclusive, conquistou o acesso. Então, para mim, é muito normal isso na minha vida profissional. Em se tratando de Goiás, há alguma coisa especial pela identificação que eu tenho, mas tudo dentro de uma naturalidade muito grande porque faz parte da minha profissão. O mais importante foi que nós procuramos entregar o melhor nas duas disputas de acesso”, avaliou.Neste ano, Hélio dos Anjos participou de uma campanha de acesso, mas por outro clube e em outro campeonato. Sob o comando do treinador, o Náutico terminou em 2º lugar do seu grupo na fase final da Série C, garantindo-se na Série B de 2026.