Dono de nove títulos na MotoGP, sendo sete na categoria principal, Marc Marquez é uma das atrações do Mundial de Motovelocidade que terá a 2ª etapa em Goiânia. O espanhol de 33 anos elogiou o circuito goiano e fez uma comparação com o traçado de Barcelona, na Espanha, por causa das curvas que são quase todas para o lado direito.\nJá existe, inclusive, uma brincadeira de que o autódromo de Goiânia é “anti-Marc Marquez”. O piloto tem preferência e costuma se dar bem em circuitos que as curvas preferencialmente para a esquerda. Em Goiânia, das 12 curvas, oito são para o lado direito.\n“É uma pista que pode ser comparada com a de Barcelona, tem alguns pontos semelhantes. A verdade é que essas curvas longas para a direita são bem parecidas com as de Barcelona, e Barcelona não é um circuito bom para mim (risos). Então, vamos tentar encontrar uma boa linha aqui. Estou desde segunda-feira, sei que é um circuito novo, mas estou muito entusiasmado para começar o fim de semana”, explicou Marc Marquez durante entrevista nesta quinta-feira (18) no autódromo.