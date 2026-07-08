Herói do Vila Nova ao marcar, nos acréscimos, o gol da vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, no OBA, o atacante Janderson, de 27 anos, vive fase de protagonismo, vivendo a segunda temporada mais artilheira da carreira. Em todas as partidas em que Janderson marcou ou deu assistência na Série B, o Vila Nova não perdeu. Além disso, o atacante é o principal artilheiro e assistente da equipe na campanha de liderança até aqui.\nA vitória na 16ª rodada manteve o Tigre na liderança da competição, com 31 pontos, um a mais que o vice-líder Novorizontino.\n“É uma das temporadas mais especiais da minha carreira, não só pelos números, mas pelo momento do Vila Nova. Estamos liderando, o grupo é muito forte e todo mundo está comprometido. Fico feliz de poder ajudar com gols e assistências, mas o mais importante é o coletivo. Tento viver esse momento com gratidão e seguir trabalhando forte”, disse Janderson.