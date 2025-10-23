Zagueiro e lateral esquerdo nas emergências do Atlético-GO, Heron é um dos poucos jogadores do atual elenco que participou da campanha do acesso do Dragão à Série A, em 2023. Ele se prepara para atuar na lateral esquerda, no lugar de Guilherme Romão, no jogo contra o CRB, na tarde do próximo domingo (26), em Maceió.\nEm 2023, Heron presenciou a arrancada atleticana no returno da Série B e, mesmo com tropeços em alguns jogos nas cinco rodadas finais, o Dragão garantiu a vaga em 4º lugar. No último jogo daquela campanha, Heron atuou na partida em que o Dragão goleou o Guarani por 3 a 0. Para ele, o time pode repetir o feito de 2023, também em situação adversa.\n“Sempre procuro lembrar as coisas boas que já fiz. O Atlético-GO sempre cresce na reta final”, destacou o jogador, que atuou cinco vezes na Série B atual, depois de ficar um tempo inativo para se recuperar de lesão e cirurgia no joelho. A lesão ocorreu no ano passado, quando ele estava emprestado justamente ao CRB, adversário deste fim de semana.