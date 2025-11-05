A 4ª edição da corrida Colorindo a Vida Sem Diabetes, um evento organizado pelo Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG), será realizado no próximo dia 16, um domingo. A largada está marcada para as 6h30, em frente ao Centro Estadual de Atenção ao Diabetes (Cead), prédio anexo ao HGG, em Goiânia.\nA prova terá percursos de 5 e 10 km, com aclives e declives, pelas ruas do Setor Oeste. As inscrições estão abertas através do link www.hanker.com.br/colorindoavida/ até o dia 10 de novembro ou até que se esgotem as vagas.\nA prova terá duração máxima de 2h30 e a idade mínima exigida para participação é de 14 anos completos. A expectativa é reunir aproximadamente mil atletas na edição de 2025 - em 2024, foram 830 competidores, em 2023, cerca de 700, e em 2019, antes da pandemia da Covid-19, foram cerca de 1.600.