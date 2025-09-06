Pivô do escândalo que abalou a arbitragem brasileira em 2005 e levou à anulação de 11 partidas do Campeonato Brasileiro daquele ano, Edílson Pereira de Carvalho afirmou que ainda é muito fácil manipular jogos de futebol.\n"Hoje são 22 Edílsons em campo", disse o ex-árbitro em participação na série documental Máfia do Apito, nome pelo qual o episódio ficou marcado na época.\nA referência é clara: além dos árbitros, os 11 jogadores de cada equipe também podem interferir nos resultados e situações de uma partida de forma antidesportiva e criminosa.\nLeia também\n+Goiás pode ter mudanças em todos os setores contra o Avaí; veja o provável time\nInvestigações recentes, como a operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, que apurou a atuação de um grupo de apostadores que aliciava jogadores, e a denúncia ao atacante Bruno Henrique, do Flamengo, que foi suspenso do Campeonato Brasileiro e se tornou réu na Justiça, suspeito de fraude esportiva, reforçam a opinião do ex-árbitro.