O atacante Hulk é alvo de uma novela no mercado de transferências. Jogador e seu estafe ainda não decidiram se pretendem permanecer no Atlético-MG ou deixar Belo Horizonte para assinar com o Fluminense.
A NEGOCIAÇÃO POR HULK
O primeiro passo foi entre Fluminense e representantes do jogador. Como o UOL trouxe, Hulk deu sinal verde para que seu estafe leve o Tricolor adiante nas negociações.
O Galo, por sua vez, não tem a menor intenção de liberar o atacante para outro clube do Brasil. Para mantê-lo, a equipe mineira ofereceu um projeto interessante.
Nessa rodada de conversas, o Atlético-MG deu possibilidade de "pós-carreira" para Hulk, como uma estátua na Arena MRV. Essa informação foi veiculada primeiro pelo jornalista Guilherme Frossard.