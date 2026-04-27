O atacante Hulk foi retirado do jogo contra o Flamengo, no domingo (26), e pode deixar o Atlético-MG. O jogador não foi relacionado para a partida para não estourar o limite de 12 jogos no Brasileirão, previsto em regulamento. Se ultrapassar, não pode defender outro time da Série A.\nO Atlético ainda não revelou qual time está interessado em Hulk. No começo do ano, Hulk chegou a negociar com o Fluminense, mas a tratativa não foi adiante.\nSegundo informações de bastidores divulgadas ainda durante o jogo, o time interessado na contratação do atacante é novamente o Fluminense, que está tentando retomar as conversas para ter o jogador em seu elenco.\nCOMUNICADO DO ATLÉTICO-MG\nO atacante Hulk, que já soma 12 partidas disputadas no campeonato, foi retirado da relação do jogo deste domingo (26), após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro.