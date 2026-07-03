Começou como Super-Homem. No ano seguinte, The Flash. Depois vieram o Fuleco, a tocha olímpica, Santos Dumont com o 14-bis, o Maracanã em obras, a chuteira do Pelé, o técnico Tite e dezenas de outras fantasias que misturavam criatividade, humor e atualidade. Por trás de todas elas, apresentadas na Corrida Internacional de São Silvestre, estava o dentista goiano Lúcio Monteiro.\nAgora, quase três décadas depois da primeira fantasia, aquela experiência deixa as ruas de São Paulo e ganha um novo capítulo em Goiânia. No dia 18 de julho, será realizada a 1ª edição da Corrida da Fantasia, no Parque Areião, com largada às 17h30 - há corrida de 5km e caminhada de 2km. A proposta é simples, mas pouco comum nas provas de rua atuais: esquecer o relógio e lembrar que correr também pode ser diversão.\n“As corridas de rua ficaram muito competitivas, mas também muito populares, e isso é ótimo. A Corrida da Fantasia nasce justamente para lembrar que correr também pode ser diversão e resgatar esse lado lúdico. Quero que as pessoas deixem de lado a preocupação com o tempo, usem a criatividade e vivam uma experiência que faça bem para o corpo e para a alma”, disse Lúcio Monteiro, que está com 55 anos.