O volante espanhol Sergio Busquets, de 37 anos, anunciou que vai se aposentar dos gramados após o fim da temporada da MLS.\nBusquets fez a maior parte de sua carreira no Barcelona, onde foi revelado, atuou por 15 anos como profissional, e disputou 722 partidas. Marcou 18 gols e deu 46 assistências pelo Barça\nCom a camisa azul-grená, o volante conquistou 32 títulos, entre eles nove Campeonatos Espanhóis e três Ligas dos Campeões.\nSergio Busquets também se destacou vestindo a camisa da seleção da Espanha, onde foi campeão da Copa do Mundo, em 2010, e da Eurocopa, em 2012. Busquets somou 142 jogos e dois gols pela seleção.\nEm 2023, Busquets se transferiu para o Inter Miami, para reeditar a parceria com Lionel Messi. Além do argentino, nomes como Luis Suárez e Jordi Alba, que fizeram parte de conquistas importantes do Barcelona, foram aos Estados Unidos.