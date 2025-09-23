Um dos grandes nomes do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama, de 56 anos, está internado desde o dia 12 de setembro no Hospital do Coração (Hcor), em São Paulo. Ele foi submetido a uma cirurgia na última segunda-feira (22), após sofrer um infarto.\nHugo Hoyama se recupera em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo nota enviada pelo HCor, ele passou por uma cirurgia de revascularização e está "evoluindo bem". A informação foi publicada, inicialmente, pelo "ge" e confirmada pela reportagem.\n"O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização nesta segunda-feira (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem.