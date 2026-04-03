Capitão do Atlético-GO, o volante Igor Henrique se prepara para o primeiro clássico da Série B, na noite deste sábado (4), às 20 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Os dois times ainda não venceram na competição. Por isso, chegam pressionados ao clássico.\nO Dragão perdeu duas vezes e Igor Henrique adota o discurso de reação na Série B, a partir do clássico. "Os dois (times) estão na expectativa da primeira vitória. Temos a nossa pressão", disse o jogador. "Temos de aprender com os erros. Agora, é ajustar o time" acrescentou o capitão.\nIgor Henrique parte do princípio de que a equipe errou muito na virada sofrida para o Náutico, na quarta-feira (1º), jogando em casa. O Dragão vencia de 1 a 0, mas permitiu que o Timbu virasse o jogo em quatro minutos.\n"A Série B é inexplicável. Tivemos volume de jogo bom, criamos as chances (de gols) e perdemos o jogo em quatro ou cinco minutos. Não podemos sofrer gols e perder jogos dessa maneira", comentou Igor Henrique, de 34 anos, 16 jogos e um gol pelo Atlético-GO na temporada.