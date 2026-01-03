O meio-campista Igor Henrique, de 34 anos, volta ao Atlético-GO após quase nove anos. O jogador atuou na Série A de 2017, quando o Dragão foi rebaixado à Série B. Versátil, Igor Henrique foi escalado até na lateral direita naquela passagem. Campeão goiano em 2025 e autor de um dos gols do título do Vila Nova na final, o jogador sofreu com lesões durante o segundo semestre e não quer que isso se repita no Dragão em 2026. Ele busca ser bicampeão do Goianão.\n"As lesões acontecem, é inevitável isso. É jogo atrás de jogo, viagens. Vou me prevenir, me dedicar mais, procurar ter uma sequência maior", planeja o jogador.\nAtlético-GO começa a formar time para o Goianão\nQuem o Atlético-GO contratou para 2026; veja elenco completo\nSobre a primeira passagem no Dragão, em 2017, Igor Henrique disse que era bem mais jovem, "corria mais" nos treinos e jogos. "Quando passei aqui, era muito novo, ainda. Era a minha primeira Série A, eu corria bastante. Não deixei de correr, mas acredito que voltei um pouco mais experiente. É um Igor (Henrique) mais experiente e que sabe os atalhos do campo", comparou o jogador.