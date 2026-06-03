O atacante Igor Thiago, de 24 anos, que nasceu no Gama (DF) e cresceu no município goiano de Cidade Ocidental, falou nesta quarta-feira (3) sobre a primeira experiência de Copa do Mundo. Ao POPULAR, o irmão do jogador, Maycon Richard, afirmou que o “coração está cheio de alegria”.\nIgor Thiago foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os últimos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo, marcou um gol de pênalti na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia e confirmou o seu espaço entre os 26 convocados da seleção brasileira.\nMaycon, irmão de Igor Thiago, contou que esteve com o atleta no Rio de Janeiro, na Granja Comary, mas que não estará nos países-sedes durante a disputa da Copa do Mundo. Mesmo assim, estará torcendo de longe.\n“Ele está em uma alegria contagiante e sentindo-se realizado e grato por tudo. A gente fica meio apreensivo, mas também com o coração cheio de alegria e orgulho dele por tudo”, comentou.