Nem mesmo a dúvida sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo tira a confiança da população brasileira no camisa 10 do Santos. É o que aponta a pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira (15) (15).\nDois terços (66,9%) dos entrevistados que o conhecem têm ele como nome de confiança na seleção brasileira. Completando o pódio da confiança do brasileiro estão o técnico Carlo Ancelotti (63,5%) e Vinícius Júnior (62,9%).\nAo todo, o Ibope avaliou os perfis de 64 personalidades - 62 jogadores, Ancelotti e a mascote Canarinho.\nGoiano de coração, Marcos Gracia celebra 40 anos do título da Stock Car em Goiânia\nINCERTEZA SOBRE NEYMAR\nNeymar está entre os 55 nomes da pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Na lista final, de 26 atletas, sua presença ainda é uma incógnita.\nApós seguidas lesões e longe da forma ideal desde que chegou ao Santos, Neymar conseguiu atingir uma maior sequência de jogos nas últimas semanas e tem apresentado bons números: são seis gols e quatro assistências em 14 jogos na temporada.