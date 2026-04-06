No período de uma semana, Gustavo Puskas honrou seu segundo nome, que é em homenagem ao ex-jogador Ferenc Puskás, e mostrou faro goleador no Vila Nova. Em três jogos, por três competições diferentes, o atacante de 18 anos marcou quatro gols. No último sábado (4), ele decidiu o clássico contra o Atlético-GO e marcou o gol da primeira vitória do Tigre na Série B.\nGustavo Puskas roubou a cena e decidiu o clássico entre Vila Nova e Atlético-GO. O jogador de 18 anos saiu do banco de reservas e participou do lance decisivo da partida: o atacante aproveitou a lambança do goleiro Vladimir, que errou domínio, roubou a bola do defensor e marcou o gol da vitória do Tigre, por 2 a 1.\nO jogador vive momento especial no Vila Nova. Entre os dias 28 de março e 4 de abril, período de uma semana, foram três jogos e quatro gols marcados.