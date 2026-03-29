Max Verstappen avalia a possibilidade de deixar a Fórmula 1 por falta de motivação e incômodo com o regulamento de 2026. Segundo o jornal holandês 'De Telegraaf', o piloto considera 'seriamente' deixar a categoria.\nAs próximas semanas serão decisivas para o futuro do tetracampeão. O veículo holandês, que costuma acompanhar de perto a carreira do piloto, disse que 'semanas cruciais' estão por vir.\nVerstappen está seriamente pensando em se aposentar da Formula 1 após 2026 por causa dos regulamentos atuais. Um período crucial se aproxima: para ele, para a Red Bull Racing e para o topo da F1. Erik van Haren, jornalista holandês do 'De Telegraaf'\nO tema ganhou força após o GP do Japão, em Suzuka, quando Verstappen terminou em oitavo. O piloto holandês já chegou a comparar os carros do novo regulamento da F1 com o jogo "Mario Kart".