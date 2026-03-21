O influenciador goiano João Vitor de Paiva, de 24 anos, se encontrou com o heptacampeão da MotoGP Marc Marquez nos bastidores da 2ª etapa do Mundial de Motovelocidade, que ocorre em Goiânia desde a última sexta-feira (20) e vai até este domingo (22). O encontro promovido pelo UNICEF ocorreu na quinta-feira (19).\nJoão Vitor, que foi o primeiro aluno com síndrome de Down a se formar no curso de Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), subiu na moto usada pelo piloto na MotoGP e recebeu elogios do espanhol, que disse que se inspira em atletas no esporte, mas em pessoas como João Vitor na vida.\n“Sou campeão nas pistas e João Vitor é campeão na inclusão”, disse Marc Marquez no encontro.\nMarc Marquez é apoiador de campanhas do UNICEF e contou que pesquisou as redes sociais do goiano. Elogiou a campanha “Diagnóstico não é destino”.