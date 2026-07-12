A Inglaterra está na semifinal da Copa do Mundo. Neste sábado (11), a seleção inglesa venceu a Noruega por 2 a 1, na prorrogação, em Miami, e garantiu vaga entre as quatro melhores equipes da competição. O grande destaque da partida foi o meia Jude Bellingham, que marcou os dois gols da vitória inglesa. Schjelderup fez o gol da equipe norueguesa.\nCom o resultado, a Inglaterra mantém vivo o sonho do bicampeonato mundial e chega à quarta semifinal de Copa do Mundo em sua história.\nConforme apurado pelo Globo Esporte, a seleção inglesa agora aguarda o vencedor do confronto entre Argentina e Suíça para conhecer o adversário da semifinal. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), em Atlanta. Do outro lado da chave, França e Espanha disputam a outra vaga na decisão na terça-feira, às 17h.