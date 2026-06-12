Quem não se lembra da entrevista do técnico Joel Santana, após a partida de abertura da Copa das Confederações da FIFA de 2009? Na ocasião, o brasileiro, que era treinador da Seleção da África do Sul, ao analisar o empate sem gols contra o Iraque soltou a seguinte expressão: “My EQUIPE played very nice. My EQUIPE played in the left, in the right, in the medium. I had one best opportunity for the score”.\nOntem, durante o jogo de abertura da Copa do Mundo da FIFA de 2026, entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, o árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio, de 44 anos, acabou se tornando um meme ao fazer o comunicado da decisão após a revisão do VAR de um lance para analisar uma possível agressão de Themba Zwane, da seleção sul-africana.\nAttacker number 20, serious foul play, is against the face the defender. Decision: direct free kick, red card. Red card decision for Themba Zwane”, isso foi o que disse, em inglês, o árbitro goiano.