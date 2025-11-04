A Conmebol anunciou que nesta terça-feira (4) inicia a venda para público geral das entradas para a final da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, marcada para o dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília).\nOs ingressos foram divididos em três categorias e variam de 95 a 320 dólares (aproximadamente de R$ 508 a R$ 1,7 mil). As categorias 1 e 2 estão localizadas nos assentos centrais do estádio Monumental de Lima, enquanto a categoria 3 está atrás dos dois gols.\nLeia também\n+Goiás vive crise na Serrinha e vê rendimento em casa despencar\nA venda para público geral contempla apenas as categorias 1 e 2, já que a terceira será destinada exclusivamente aos torcedores dos dois finalistas. Este "lote" de ingressos, inclusive, terá outra data de abertura de vendas.\nPalmeiras e Flamengo serão os responsáveis por definir o esquema de vendas para entradas dos setores exclusivos, informou a Conmebol.