A MotoGP iniciou nesta quinta-feira (25) a pré-venda exclusiva para clientes do Banco BRB dos ingressos do GP Brasil da categoria, que vai ter etapa disputada em Goiânia entre os dias 20 a 22 de março de 2026. Nas primeiras horas, bilhetes destinados para três setores do Autódromo Internacional Ayrton Senna foram esgotados.\nOs ingressos serão comercializados apenas no site www.eventim.com.br/campaign/motogpbrasil. Há limite de quatro bilhetes por CPF. Todos os ingressos são válidos para os três dias do evento e a compra poderá ser parcelada em até seis vezes sem juros.\nOs setores que estão esgotados são os que possuem preços mais altos: A, C e D (confira todos os valores e mapa de cada setor no final deste texto). Ainda há bilhetes disponíveis para os setores B e E.\nA venda exclusiva para clientes do Banco BRB estará ativa até o dia 1º de outubro ou até quando esgotarem todos os bilhetes disponíveis para a pré-venda. A maior carga dos ingressos estará disponível para o público em geral a partir do dia 2 de outubro, ao meio-dia.