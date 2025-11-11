A venda geral de ingressos para o Rio Open iniciou nesta terça-feira (11), e os ingressos se esgotaram em menos de duas horas. O torneio de tênis está marcado para ocorrer entre os dias 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro (RJ) e terá estrelas como João Fonseca, Lorenzo Musetti e Gael Monfils.\nO QUE ACONTECEU\nA abertura da venda aconteceu ao meio-dia (de Brasília), e às 13h19 (de Brasília), o perfil oficial do evento decretou "vendas encerradas". Os valores das entradas variavam entre R$ 60,00 (no 1º dia das classificatórias) a R$ 920,00 (para a final).\nLeia também\n+Contas para o acesso: Goiás não depende de si, mas está colado no G4\nVenda geral encerrada. Nos vemos em fevereiro!\nA alta procura está relacionada tanto ao nível do evento quanto a presença de nomes como João Fonseca. O Rio Open foi o primeiro campeonato de tênis do Brasil a entrar para a série do ATP 500.