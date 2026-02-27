Os ingressos para o clássico entre Vila Nova e Atlético-GO, pelo jogo de volta da semifinal do Goianão, estão praticamente esgotados. Apenas 200 entradas seguem disponíveis, mas apenas para novos sócios do clube. O confronto está marcado para o próximo domingo (1º), a partir das 17 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, com torcida única colorada.\nAo longo desta semana, o Vila Nova fez campanha de “OBA 10K” para os torcedores, com o intuito de conseguir lotação máxima no retorno do time ao estádio, que estava passando por reformas no gramado. Na segunda-feira (23), 2 mil ingressos já haviam sido comercializados.\nNa manhã desta sexta-feira (27), o número chegou a 9 mil ingressos vendidos. Na parte da tarde, o Vila Nova divulgou que os ingressos convencionais estavam esgotados, com apenas 200 disponíveis para novos sócios, cuja adesão pode ser feita através do site www.sociotigrao.com.br.