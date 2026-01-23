O Inhumas anunciou a saída da comissão técnica liderada por Cléber Gaúcho após quatro rodadas e nenhuma vitória no Campeonato Goiano. Além do treinador de 51 anos, o auxiliar Ronaldo Guiaro e o analista Leonardo Guiaro foram desligados. O clube informou que as saídas foram em comum acordo.\nCléber Gaúcho comandou o Inhumas nas quatro rodadas iniciais do Goianão. O time empatou uma partida (Aparecidense) e perdeu três (Anapolina, Abecat e Anápolis). O aproveitamento de 8,3% é o pior entre todos os treinadores que comandaram quatro jogos no Estadual.\n“A decisão foi tomada de maneira madura e responsável, pautada no diálogo e na convicção de que este é o melhor caminho para os objetivos do clube na temporada, pensando exclusivamente no futuro e no fortalecimento do projeto da Pantera Avinhada”, publicou o Inhumas em nota.