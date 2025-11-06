O carioca Marcelo Martelotte, de 56 anos, é o novo técnico do Inhumas para a próxima temporada. A direção da Pantera Avinhada confirmou nas redes sociais do clube a contratação do treinador, ex-goleiro que se destacou na grande fase do Bragantino-SP no final dos anos 80 e início de 90.\nComo técnico, Martelotte conquistou um título pelo Atlético-GO - o Estadual de 2014, com um gol do ex-zagueiro Lino nos acréscimos, aos 48 minutos do segundo tempo sobre o Goiás.\nMarcelo Martelotte será o substituto do gaúcho Daniel Franco, que fez um trabalho elogiado no clube, levando-o à liderança do Goianão de 2025 na fase inicial e às quartas de final - foi eliminado pelo Atlético-GO, com empate de 1 a 1 (o resultado levou à demissão do treinador Rafael Guanaes pelo Dragão) e derrota por 2 a 0.\nMas a Pantera Avinhada garantiu a vaga na Série D de 2026 e um bom calendário no próximo ano. O clube quer se consolidar novamente no futebol goiano.